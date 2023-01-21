Агентами Сороса оказались ведущие мировые СМИ

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2023, 12:09 Источник: tsargrad.tv

Фото: pixabay.com

Известный либерал и глобалист Джордж Сорос за 5 лет выплатил журналистам ABC, CNN, Bloomberg News, Reuters, The New York Times и других СМИ 131 млн долларов. Об этом стало известно благодаря исследованию организации MRC Business.

Для продвижения своих идей Соросу потребовалось использовать 253 медиагруппы. Для этих целей с 2016 по 2020 год он потратил $131 млн. В числе финансируемых им лиц были соучредитель Bloomberg News Мэтью Уинклер, журналист CNN Кристиан Аманпура и Сезар Конде, председатель NBCUniversal News Group (медиахолдинг, куда входят NBC News, MSNBC и CNBC). Кроме того, в этом списке оказались члены правления Комитета защиты журналистов (CPJ). Организация получила от поддерживаемых Соросом групп 2,7 млн долларов.

Финансист Джордж Сорос является идейным глобалистом. С ним связывают подготовку множества цветных революций, обвал британского фунта и даже крах СССР. Сорос выступает за легализацию абортов, «марксистскую экономику», а также за гомосексуальную и трансгендерную повестку.



