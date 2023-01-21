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Курский губернатор Старовойт: ВСУ совершили атаку на мелькомбинат в поселке Теткино

, 12:36 Источник: РИА Новости

Курский губернатор Старовойт: ВСУ совершили атаку на мелькомбинат в поселке Теткино
Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

По населенному пункту Теткино в Курской области был зафиксирован прилёт украинского снаряда, сообщает губернатор региона Роман Старовойт. 

В своём ТГ-канале он оповестил, что на посёлок было сброшено две гранаты. Они упали на мелькомбинат.

Отмечается, что повреждения объекта инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет. 

Ранее сообщалось, что по ЛНР за прошедшие сутки не было нанесено ударов по территории республики впервые за долгое время. В ДНР вследствие обстрелов пострадало 5 человек за сутки.

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