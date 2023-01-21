Минобороны Португалии сообщило о готовности поставить Украине партию из 14 бронетранспортеров М113

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21 января 2023, 10:48 Источник: ТАСС

Министерство национальной обороны Португалии сообщило о готовности поставить Украине бронетранспортеры, боеприпасы, электрогенераторы, медицинское оборудование и выделить инструкторов для подготовки украинских военных в Европе.

На сайте ведомства 20 января опубликована информация о том, что Португалия направит Украине вторую партию из 14 бронетранспортеров М113, восемь генераторов большой мощности для выработки электроэнергии, 120-мм боеприпасы и две тонны медоборудования.

Португальские военные смогут обучить украинских военнослужащих обезвреживанию минно-взрывных устройств, оказанию медпомощи в бою, защите от оружия массового поражения. По данным главы минобороны Элены Каррейрас, для обучения солдат ВСУ "португальские военнослужащие прибудут в Германию в феврале".

Португалия также готова принять на лечение в своих госпиталях до 40 украинских солдат, получивших ранения в ходе боевых действий.