Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Рогов: ВС РФ взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

, 10:41 Источник: РИА Новости

Рогов: ВС РФ взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Первая линия обороны ВСУ взломана на отдельных участках фронта в Запорожской области, сообщает член ГСА региона Владимир Рогов. 

В беседе с изданием РИА Новости Рогов заявил о тактиках ВС РФ: в каких-то участках идёт разведка боем, а где-то практикуется углублённое наступление.  

«По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — заявил член ГСА региона. 

Отмечается, что противник размещал укрепрайоны и линию обороны близ городов Каменское, Орехов, Гуляйполе. 

Ранее Владимир Рогов проинформировал в своём ТГ-канале о продвижении российской армии в Запорожской области на 7 километров.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

В мире