Рогов: ВС РФ взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

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21 января 2023, 10:41 Источник: РИА Новости

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Первая линия обороны ВСУ взломана на отдельных участках фронта в Запорожской области, сообщает член ГСА региона Владимир Рогов.

В беседе с изданием РИА Новости Рогов заявил о тактиках ВС РФ: в каких-то участках идёт разведка боем, а где-то практикуется углублённое наступление.

«По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — заявил член ГСА региона.

Отмечается, что противник размещал укрепрайоны и линию обороны близ городов Каменское, Орехов, Гуляйполе.

Ранее Владимир Рогов проинформировал в своём ТГ-канале о продвижении российской армии в Запорожской области на 7 километров.