Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

, 10:09 Источник: РИА Новости

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Белоруссия, а также отметил существенное развитие отношений Минска и Пекина. 

В обращении Лукашенко подчеркнул успехи в развитии двусторонних отношений Белоруссии и Китая, а также упомянул пакет соглашений, отвечающий интересам двух государств. 

Президент РБ резюмировал, что белорусско-китайские отношения вышли на новый уровень.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна делает все, чтобы поддержать Россию в специальной военной операции.

Напомним, что СВО началась 24 декабря 2022 года. Ее главной целью является освобождение оккупированных регионов. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

В мире