Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

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21 января 2023, 10:09 Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Белоруссия, а также отметил существенное развитие отношений Минска и Пекина.

В обращении Лукашенко подчеркнул успехи в развитии двусторонних отношений Белоруссии и Китая, а также упомянул пакет соглашений, отвечающий интересам двух государств.

Президент РБ резюмировал, что белорусско-китайские отношения вышли на новый уровень.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна делает все, чтобы поддержать Россию в специальной военной операции.

Напомним, что СВО началась 24 декабря 2022 года. Ее главной целью является освобождение оккупированных регионов.