Flightradar: в небе над югом Украины замечен неопознанный летательный аппарат

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21 января 2023, 09:21 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

В небе над югом Украины в пятницу, 20 января, был замечен неопознанный летательный аппарат. Сервис отслеживания воздушных судов Flightradar проконтролировал перемещение аппарата над украинской территорией.

По данным Flightradar, неопознанное воздушное судно около 15:30 (мск), предположительно, поднялось в воздух в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области и направилось в сторону Одесской области.

Аппарат далее был зафиксирован рядом с границей Молдавии, далее он прошел до прибрежного поселка Тузлы. По информации сервиса, в этом месте воздушное судно развернулось в сторону поселка городского типа Сарата и курсировало над приграничным пространством, минуя Тирасполь.

Далее, как указывает Flightradar, аппарат пролетал со скоростью порядка 200 километров в час над украинской территорией вблизи с молдавской границей.

Вечером, около 21 часа (мск) неопознанный летательный аппарат находился в воздушном пространстве над территорией Кировоградской области Украины, граничащей с Николаевской областью, откуда, предположительно, поднялся в воздух и начал полет.