Эксперт Ивашов: Германия отказалась поставлять Leopard Украине, так как выгоду получат США

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21 января 2023, 09:43 Источник: РИА Новости

Фото: Moritz Frankenberg/dpa

ФРГ не спешит с отправкой танков Киеву из-за того, что выгоду в конечном счете получат США. Об этом заявил президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Доминантность США заключается в проводимой политике деиндустриализации Европы. Так, европейские страны фактически становятся полуколониями Америки в экономическом плане.

Говоря о поставках Leopard 2, Ивашов предположил, что ФРГ поставят менее эффективное вооружение. Возможно, это будут устаревшие британские или американские боевые машины.

Ранее ни раз звучало мнение, что инновационная техника вроде Leopard или Challenger требует специального обслуживания и особых навыков в управлении, которыми ВСУ не обладают.

Ивашов также указал на усталость стран-членов альянса от проблематики украинского конфликта.