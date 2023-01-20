Gizmodo: В Индии нашли окаменелые яйца динозавров возрастом 67 миллионов лет

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20 января 2023, 18:54 Источник: «Грозный-информ», Информационное агентство Чеченской Республики

Палеонтологи обнаружила 256 окаменелых яиц динозавров в долине реки Нармада, в центральной Индии. Об этом пишет Gizmodo.

Яйца были отложены титанозаврами, жившими в меловом периоде около от 140 до 66 миллионов лет назад.

Окаменелости различаются по размеру, форме и степени сохранности, некоторые из них сохранились хорошо, их возраст определяется примерно в 67 миллионов лет, другие были деформированы временем, третьи сохранились только в виде очертания яиц в песчанике.

Титанозавры имели самый большой разброс в размерах тела среди всех завроподовых динозавров, аргентинозавры, одни из самых крупных титанозавров когда-либо живших на Земле, достигали в длину более 30 метров, их вес превышал 50 тонн.

При таком количестве окаменелых яиц динозавров палеонтологи пока не нашли рядом скелетов взрослых особей. По мнению палеонтолога Гунтупалли Прасада из университета Дели такое возможно, если «район предназначался только для гнездования, а не для жилья» динозавров.













