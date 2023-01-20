Жители Польши призвали украинских беженцев прекратить «украинизацию Кракова»

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20 января 2023, 16:21 Источник: Известия

Читатели польского портала KRKnews высказались по поводу украинских беженцев. Жители Кракова заявили, что им не нравится поведение иностранцев, которые используют во время пикетов громкие звуковые системы.

Так, пользователь с ником Jack написал, что он против проведения политических акций в городе. «Это туристический город, и захват главной площади — издевательство над городом», — сказал он.

«Украинцы, возможно, не понимают, что для нас жизнь в Польше — это право. А они тут — лишь гости, и должны это принять», — прокомментировал человек с ником ela.

Другие пользователи призвали беженцев прекратить «украинизацию Кракова».