Швейцарский политик Кассис: страна может провести референдум, чтобы обсудить конфискацию российских активов в пользу Киева

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20 января 2023, 15:26 Источник: Московский Комсомолец

Власти Швейцарии заявили, что могут провести референдум, где обсудят вопрос по поводу конфискации российских активов в пользу Киева. Речь идет о 7,5 млрд франков.

Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Иньяцио Кассис в интервью газете Tages-Anzeiger сообщил, что на Швейцарию и другие страны оказывают сильное давление по этому вопросу.

При этом спикер отметил, что для такого шага нужны серьезные изменения в законодательстве, так как нельзя воспользоваться чужими деньгами по своему усмотрению.