В Евросоюзе разбогатели банкиры

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20 января 2023, 12:04 Источник: rbc.ru

В странах ЕС зафиксирован новый рекорд. Число банковских работников в Европе с годовым заработком от €1 млн составило в 2021 году более 1,9 тыс. человек. И это без учёта данных по Великобритании, которая ранее была неизменным лидером этого рейтинга.



По информации Европейской службы банковского надзора (EBA), в 2021 году число самых высокооплачиваемых сотрудников в банках стран ЕС увеличилось на 41,5% по сравнению с 2020-м. За этот период количество банковских работников с годовым заработком €1 млн выросло с 1383 до 1957 человек.



По данным The Guardian, этот показатель стал рекордным с начала сбора данных в 2010 году.



