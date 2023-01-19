Власти Сербии решили отправить Украине гуманитарную помощь

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19 января 2023, 20:41 Источник: ТАСС

президент Сербии Александр Вучич, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Правительство Сербии в четверг сообщило, что в ходе заседания приняло решение об отправке на Украину партии гуманитарной помощи в виде необходимого для поддержки энергосистемы страны оборудования.

Информацию о том, что Белград готовит гуманитарную помощь Киеву, передает российское государственное федеральное информагентство ТАСС.

Президент Сербии Александар Вучич в конце февраля 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что республика поддерживает территориальную целостность Украины, но антироссийский санкции вводить не будет.

Сербский президент указал, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.