Французский политик Филиппо упрекнул Зеленского и Запад в том, что они хотят разбогатеть на военном конфликте

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19 января 2023, 17:52 Источник: Известия

Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер, а также его западные кураторы просто желают обогатиться на военном конфликте.

Своё мнение чиновник высказал в социальных сетях. Он также заявил, что Зеленский и «кучка сумасшедших» хотят войны. В связи с этим Филиппо призвал их прекратить военные действия.

«В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», — заявил политик.