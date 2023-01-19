Французский политик Филиппо упрекнул Зеленского и Запад в том, что они хотят разбогатеть на военном конфликте

Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер, а также его западные кураторы просто желают обогатиться на военном конфликте.
Своё мнение чиновник высказал в социальных сетях. Он также заявил, что Зеленский и «кучка сумасшедших» хотят войны. В связи с этим Филиппо призвал их прекратить военные действия.
«В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», — заявил политик.