Депутат Лантратова: РФ необходимо ввести запрет на полную продажу вейпов

Необходимо полностью запретить продажу вейпа, а также пресекать контрафакт на рынке сигарет. С такой инициативой выступила депутат ГД Яна Лантратова.
Накануне в среду состоялась встреча лидеров комитетов ГД по охране здоровья, просвещению и молодежной политике, где был поднят вопрос запрета вейпов.
Лантратова, в свою очередь, выступила с инициативой о запрете вейпов не только для молодежи, но и для людей всех возрастов в связи с распространёнными случаями заболеваний. Также депутат выступила против контрафактной продукции.
«Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом», — заключила Лантратова.