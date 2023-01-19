Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Депутат Лантратова: РФ необходимо ввести запрет на полную продажу вейпов

, 18:26 Источник: РИА Новости

Депутат Лантратова: РФ необходимо ввести запрет на полную продажу вейпов
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Необходимо полностью запретить продажу вейпа, а также пресекать контрафакт на рынке сигарет. С такой инициативой выступила депутат ГД Яна Лантратова. 

Накануне в среду состоялась встреча лидеров комитетов ГД по охране здоровья, просвещению и молодежной политике, где был поднят вопрос запрета вейпов. 

Лантратова, в свою очередь, выступила с инициативой о запрете вейпов не только для молодежи, но и для людей всех возрастов в связи с распространёнными случаями заболеваний. Также депутат выступила против контрафактной продукции. 

«Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом», — заключила Лантратова. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

В мире

Общество

Культура

Политика

Общество