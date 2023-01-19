Депутат Лантратова: РФ необходимо ввести запрет на полную продажу вейпов

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19 января 2023, 18:26 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Необходимо полностью запретить продажу вейпа, а также пресекать контрафакт на рынке сигарет. С такой инициативой выступила депутат ГД Яна Лантратова.

Накануне в среду состоялась встреча лидеров комитетов ГД по охране здоровья, просвещению и молодежной политике, где был поднят вопрос запрета вейпов.

Лантратова, в свою очередь, выступила с инициативой о запрете вейпов не только для молодежи, но и для людей всех возрастов в связи с распространёнными случаями заболеваний. Также депутат выступила против контрафактной продукции.

«Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом», — заключила Лантратова.