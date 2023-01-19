Премьер Мишустин: экономика РФ функционирует в нестандартных условиях, но справляется с вызовами

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19 января 2023, 16:57 Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Несмотря на то, что привычные механизмы экономики уже не работают, Россия справляется со всеми новыми вызовами. Об этом в четверг, 19 января, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер страны сделал заявление в ходе Российско-туркменского бизнес-форума. Особое внимание Мишустин обратил на экономику страны, которая с недавнего времени пользуется нестандартными методами для функционирования. Однако, несмотря на антироссйиское санкционное давление на страну, РФ справляется с изменившей ситуацией.

«Основные задачи − решаются. Социальные обязательства перед гражданами − исполняются в полном объеме. Экономика адаптируется», — резюмировал Мишустин.

Накануне днём сообщалось о прибытии премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Ашхабад. Именно там и проходит российско-туркменский форум, на котором рассматриваются вопросы сотрудничества стран в сферах экономики, транспорта, культуры и прочего.