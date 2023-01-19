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Воздушная тревога объявлена в четырёх регионах страны, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей

, 14:31 Источник: РИА Новости

В четырех областях Украины слышна воздушная тревога. Регионы подсвечены «красным» на онлайн-карте воздушных от минцифры страны.

Система оповещения прозвучала в 13.37 в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. 

Ранее о воздушной тревоге сообщалось в Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. 

ВС РФ начала обстреливать критические объекты инфраструктуры Украины 10 октября.

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