Генерал Рупшис: НАТО не передаст Украине много танков из-за риска стран-членов нарушить свои планы по безопасности

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19 января 2023, 13:58 Источник: РИА Новости

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Основные проблемы, с которыми сталкивается альянс при передаче большого количества танков Украине, — это техническое обслуживание и риск для безопасности самих стран. С таким заявлением выступил командующий литовской армии генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

НАТО не сможет передать Украине сразу больше количество боевые машин, поскольку ВСУ никогда не сталкивались с инновационной техникой. Для пользования ей, отмечает Рупшис, требуется пройти обучение.

Вторым препятствием для снабжения танками Киева является приоритетность безопасности. По словам генерал-лейтенанта, страны Североатлантического альянса пойдут на риск, если не выполнят свои планы по защите страны, а отдадут вооружение Украине.

Вальдемарас Рупшис добавил, что Литва за 7 лет планирует сформировать дивизию. Помощь с недостающими батальонами окажет НАТО, отмечает командующий армией страны.