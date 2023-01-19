Чешский депутат Ланг часть выступления простучал на азбуке Морзе, в секретном сообщении он просил правительство уйти в отставку

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19 января 2023, 13:29 Источник: РИА Новости

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look

Чешский депутат Губерт Ланг простучал на азбуке Морзе послание, адресованное правительству страны. Событие произошло во время дискуссии о вынесении недоверия властям, о нем пишет издание České noviny.

Ланг, оппозиционер от партии ANO, решил добавить креатива в затянувшееся заседание в парламенте, поэтому часть своего выступления «отстучал» на азбуке Морзе, отмечается в материале.

Депутат также представил расшифровку таинственного сообщения: в нем он просил правительство, в том числе премьера страны, подать в отставку.

Замспикер чешского парламента сделал замечание Лангу, однако тот упомянул случай с пением депутата Даниэла Корте в 2011 году. Тогда «нарушитель» упомянул о том, что в правилах проведения заседания нигде запрета на это нет.