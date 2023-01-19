Китайцы становятся богаче россиян

Аргументы Недели → В мире 13+

19 января 2023, 11:03

Власти Китая объявили о росте благосостояния граждан. Среднегодовой доход одного человека составляет 5,5 тысячи долларов. Зарплаты людей за год выросли на 3%. Постепенно благосостояние жителей Поднебесной приближается к российскому. Не исключено, что китайцы в скором времени будут зарабатывать ещё больше. Специалисты, задействованные в промышленности, получают высокие зарплаты.



За одно поколение Китай вырос из отстающей страны во вторую экономику мира. ВВП на душу населения за три десятилетия вырос в 36 раз. В то время как в России рост составил полтора раза. Российские чиновники отторгают рецепты Поднебесной, которые предполагают «жертвенность и самоотдачу населения», к чему не готовы россияне. Модель экономики РФ безальтернативно построена на экспорте сырья.



Китай создал двойную циркуляцию экономики. При закрытии границ, товары реализуются внутри государства. За счёт численности населения Китай может оперативно запустить любое производство с нуля. У России нет таких возможностей. Для развития экономики необходимо расширение периферии и увеличение рынков сбыта внутри страны.