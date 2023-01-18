Депутат Рады Герус: ситуация с электроснабжением в Киевской области усложняется из-за проблем с сетями

В Киевской области ситуация с электроснабжением продолжает оставаться сложной. Об этом сообщает Андрей Герус, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
«Много энергоблоков выведено из строя, в некоторых регионах ситуация усложняется тем, что кроме генерации есть проблема еще и с сетями, и подстанциями, которые были повреждены в результате обстрелов», - заявил глава комитета в эфире марафона «Единые Новости».
По словам Геруса, это, в первую очередь, касается восточной Украины и Киевской области.
Ранее сообщалось о том, что в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях три дня подряд вводили экстренные отключения света.