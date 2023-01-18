В тылу врага не хватает ликвидаторов?

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18 января 2023, 19:12

© Maksim Konstantinov

Политолог Сергей Марков заявил, что украинского президента Владимира Зеленского не ликвидировали в первые дни спецоперации, потому что он всего лишь марионетка в чужих руках. Выходит, теоретически возможность такая есть.



Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие». Бывший президент, ныне замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, считает, что настала пора физически устранять главарей украинских террористов и их пособников.



Российские спецслужбы могут творчески использовать опыт советской разведки. В этом отношении особенно примечателен пример ликвидации Троцкого. НКВД несколько лет планировало эту операцию. 9 июля 1939 г. появился «План агентурно-оперативных мероприятий по делу «Утка». Прилагалась смета расходов на операцию по ликвидации Льва Давидовича Троцкого – 31 тысяча долларов.



А в годы Великой Отечественной войны 11 высокопоставленных гитлеровцев ликвидировал знаменитый советский разведчик Николай Кузнецов. С октября 1942 г. он под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с документами сотрудника тайной немецкой полиции вёл разведывательную деятельность в украинском городе Ровно, где постоянно общался с офицерами не только вермахта, но и немецких спецслужб, высшими чиновниками оккупационных властей, передавая полученные от них сведения в партизанский отряд.



По примеру Героя Советского Союза Николая Кузнецова действуют на Украине бойцы ЧВК «Вагнер». Недавно их разведчики в украинском пиксельном камуфляже с жёлтыми и зелёными повязками сквозь дыры в обороне противника проникли на позиции 17‑й танковой бригады и дошли до КСП батальона, где расстреляли офицеров и солдат из пистолетов с глушителями.



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