Болгария и Греция договорились о возрождении проекта трубопровода Бургас—Александруполис

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18 января 2023, 17:09 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Болгария в условиях эмбарго Евросорюза на импорт российской нефти собирается возродить проект трубопровода Бургас—Александруполис, которые был заморожен более десяти лет назад. На этот раз его планируют развернуть в реверс для поставок из Греции.

Президент Болгарии Румен Радев на форуме «Болгарская энергетика: Стратегия 2023–2053» сообщил о договорённости с Грецией в срочном порядке возобновить строительство трубопровода для транспортировки нефти из греческого порта Александруполис в болгарский Бургас. По его словам, это позволит обеспечить сырьем крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, принадлежащий ЛУКОЙЛу, а также другие НПЗ Черноморского региона, «которые смогут получать нефть со всего мира» в условиях запрета на импорт в ЕС российского сырья. Известно, что НПЗ в Бургасе ещё продолжает получать российскую нефть, поскольку Болгария получила соответствующие исключения из европейского эмбарго до конца 2024 года.

Проект Бургас—Александруполис появился в 2007 году и предполагал поставки нефти через Болгарию в Грецию в объеме до 50 млн тонн в год. Его стоимость тогда оценивалась примерно в €1 млрд. В 2012 году Болгария в одностороннем порядке вышла из соглашения с Грецией и Россией, и проект был заморожен. Некоторые эксперты сомневаются в целесообразности возобновления проекта из-за его стоимости и отсутствия гарантированных объемов прокачки.



