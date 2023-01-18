В Великобритании судят одного из самых опасных преступников королевства

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18 января 2023, 15:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

В Британии на данный момент судят человека, признанного одним из самых опасных преступников. Всё осложнялось тем, что он работал в полиции и имел связи среди крупных местных политиков. Потому ему так долго и удавалось оставаться незамеченным для правоохранителей. Речь идёт о 48-летнем экс-офицере силовиков Кэррике. Он уже признался в десятках случаев преступлений, связанных с изнасилованиями. Но власти полагают, что настоящий список злодеяний у него куда более масштабный.

Своих жертв маньяк искал на популярных сайтах знакомств – Badoo и Tinder. Входил в доверие, приглашал на встречи, а затем похищал и держал в заточении под лестницей в своём доме. Он использовал женщин, как сексуальных рабынь, избивал их, и делал с ними всё, что хотел. Кэррик запугивал несчастных своими большими связями, и заявлял, что обращаться куда-либо бесполезно. Кичился своими «связями с премьером».

Кэррик мог бы и дальше продолжать свои злодеяния, если бы не 2021 год, и не судьбоносное решение, вынесенное в адрес его коллеги из дипломатической охраны, Уэйна Казинса. Из-за убийства женщины в стране начались протесты против полицейского произвола. Казинса тогда приговорили к пожизненному лишению свободы. Повсюду шли разговоры о нарушениях закона среди силовиков и о присутствии среди представителей власти преступников. Тогда-то жертвы Кэррика и решились выступить.

После заявлений в полицию со стороны жертв, началось расследование, которое и привело бывшего полицейского в руки правосудия. Сейчас о его преступлениях знает вся Британия. В феврале ожидается оглашение приговора Кэррику. Аналитики уже предполагают, что он будет крайне суровым.