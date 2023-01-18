МВД Украины: при крушении вертолета в Броварах погибли 18 человек, в том числе трое детей

Число погибших при крушении вертолёта в Броварах Киевской области выросло до 18 человек. Об этом сообщает МВД Украины.
Известно о 18 погибших, 3 из которых — дети. Пострадавшими объявлено 26 человек, в том числе 12 детей.
Ранее стало известно о крушении вертолёта, стоявшего на учете в МВД Украины. Воздушнее судно рухнуло на детский сад, точное обстоятельство падения не названо, однако есть версии с влиянием погодных условий или работы украинской ПВО. Также известно, что среди погибших глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель.