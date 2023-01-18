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МВД Украины: при крушении вертолета в Броварах погибли 18 человек, в том числе трое детей

, 12:01

Число погибших при крушении вертолёта в Броварах Киевской области выросло до 18 человек. Об этом сообщает МВД Украины.

Известно о 18 погибших, 3 из которых — дети. Пострадавшими объявлено 26 человек, в том числе 12 детей. 

Ранее стало известно о крушении вертолёта, стоявшего на учете в МВД Украины. Воздушнее судно рухнуло на детский сад, точное обстоятельство падения не названо, однако есть версии с влиянием погодных условий или работы украинской ПВО. Также известно, что среди погибших глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель.

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