Политолог Марков выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на детский сад в Киевской области

Аргументы Недели → В мире 13+

18 января 2023, 10:36 Источник: ТГ-канал Маркова

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Политолог Сергей Марков выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на детский сад в Киеве.

В своём Телеграм-канале Марков выложил публикацию, в которой выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта на детский сад в Киевской области. Заведение к этому времени уже было открыто, возможны «огромные жертвы среди детей», отмечает политолог.

«Мои огромные соболезнования», — заключил Марков.

Ранее стало известно о крушении вертолёта на детский сад в населённом пункте Бровары Киевской области.

На данный момент подробности происшествия неизвестны, обстоятельства не уточняются.

О работе ПВО ВСУ также нет информации.