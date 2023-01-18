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Политолог Марков выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на детский сад в Киевской области

, 10:36 Источник: ТГ-канал Маркова

Политолог Марков выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на детский сад в Киевской области
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Политолог Сергей Марков выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на детский сад в Киеве.

В своём Телеграм-канале Марков выложил публикацию, в которой выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта на детский сад в Киевской области. Заведение к этому времени уже было открыто, возможны «огромные жертвы среди детей», отмечает политолог. 

«Мои огромные соболезнования», — заключил Марков.

Ранее стало известно о крушении вертолёта на детский сад в населённом пункте Бровары Киевской области. 

На данный момент подробности происшествия неизвестны, обстоятельства не уточняются. 

О работе ПВО ВСУ также нет информации.

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