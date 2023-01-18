Политолог Марков выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на детский сад в Киевской области

Политолог Сергей Марков выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на детский сад в Киеве.
В своём Телеграм-канале Марков выложил публикацию, в которой выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта на детский сад в Киевской области. Заведение к этому времени уже было открыто, возможны «огромные жертвы среди детей», отмечает политолог.
«Мои огромные соболезнования», — заключил Марков.
Ранее стало известно о крушении вертолёта на детский сад в населённом пункте Бровары Киевской области.
На данный момент подробности происшествия неизвестны, обстоятельства не уточняются.
О работе ПВО ВСУ также нет информации.