NBC: из-за произошедшей в столице стрельбы один человек погиб, двое пострадали

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18 января 2023, 08:14 Источник: РИА Новости

Martin Schutt/dpa

В столице Соединенных Штатов, Вашингтоне произошла стрельба. В результате случившегося один человек погиб, двое, в числе которых пятнадцатилетний подросток, пострадали. Об этом информирует телеканал NBC.

Погибшая женщина стала «непреднамеренной целью» и скончалась от полученных ран.

В настоящий момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Подросток, открывший ответный огонь, будет привлечен к ответственности.

Ранее сообщалось о том, что в центральной части Калифорнии в многоквартирном доме произошла стрельба, из-за которой шесть человек, включая мать-подростка и ребенка, погибли.