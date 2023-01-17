«Особого желания у политиков нет»: представительница эскорта рассказала о спросе на ее коллег на форуме в Давосе

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17 января 2023, 18:15

Фото: GlobalLookPress

36-летняя ночная бабочка из Германии, причисляющая себя к элитному эскорту, Саломе Бальтус поделилась своими наблюдениями и нюансами работы на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который начался в понедельник.

Коллеги Бальтус, как и она сама, каждый раз приезжают на форум, чтобы побольше заработать, а если повезет, то и встретить свою судьбу – ведь туда слетаются богачи со всего мира.

Женщина рассказала, что обратившихся к ней клиентов пока можно пересчитать по пальцам, но заплатили они щедро. Саломе утверждает, что топовые политики не могут похвастаться большим количеством тестостерона и особой страстностью не отличаются. Наивысшее удовольствие им доставляет власть, а не свидания с девушками.

Тем временем у газеты Bild другие сведения: на эскортниц в Давосе спрос очень высокий. Некоторые клиенты готовы платить 2300 евро за одну ночь. Некоторые заказывают сопровождение для себя и своих сотрудников на вечеринку в номере отеля.

Впрочем, скорее всего, дело обстоит так: заказывают-то много, а конкретными услугами пользуются из последних сил. Все-таки политика - дело энергозатратное. Выдумывать, какие еще санкции ввести против России - после такого не до плотских утех.