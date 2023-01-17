Эксперт Трофимчук: «России нужно перенимать опыт борьбы с коррупцией у Вьетнама»

Аргументы Недели → В мире 13+

17 января 2023, 17:32 Антон Николаев,

Григорий Трофимчук, считает, что отставка президента Вьетнама Нгуена Суана Фука показала эффективность борьбы с коррупцией в стране. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Курс вьетнамской политики не изменится. Вопрос не в курсе, а в том, что усиливается борьба с коррупцией, которая всегда велась во Вьетнаме. О ней так не было широко известно. Это определенная инновация, что вот к такой привязке к антикоррупционной борьбе появилась новость об отставке вьетнамского лидера, тем более, что он работает на своем посту 2 года, но до этого Нгуен Суан Фук был в руководящих органах. Он чувствует свою ответственность за происходящее, поэтому и подал прошение об отставке. Как дальше будут развиваться события, пока не ясно. Сам он, судя по информации СМИ, не замешан в скандале».

«Нельзя сказать, что отставка показала победу Вьетнама с коррупцией. Коррупцию победить невозможно, но уменьшить влияние этого зла возможно. К этому Вьетнам стремится. Здесь играет социалистическая идеология страны, а при социализме борьба с коррупцией ведется очень жестко. У нас в России говорят очень много о борьбе с коррупцией, но и сама коррупция имеет серьезные масштабы. На Вьетнам нам надо в какой-то степени здесь равняться и перенимать опыт».

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Отмечается, что Нгуен Суан Фук решил оставить свой пост на фоне коррупционного скандала в правительстве. Так, при нем два вице-премьера подали в отставку со своих постов, а также два министра и многие чиновники страны были привлечены к уголовной ответственности.