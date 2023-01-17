Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Глава МИД Испании Альбарес: страна пока не планирует передавать Украине танки Leopard

, 15:14 Источник: РИА Новости

Глава МИД Испании Альбарес: страна пока не планирует передавать Украине танки Leopard
Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что у страны пока нет в планах передавать немецкие боевые машины Leopard Украине.

Заявление было сделано на Всемирном экономическом форуме. Испания отказалась поставлять немецкие танки Leopard, однако глава МИД заявил о поддержке страной ВСУ «на каждом этапе».   

При этом Альбарес подчеркнул, что спустя несколько дней министрами обороны Евросоюза будут принять ключевые решения по Украине. 

Ранее сообщалось, что танки Leopard, наряду с британскими Challenger, являются инновационным вооружением, работе с которым украинские военнослужащие будут обучаться около месяца. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram