Глава МИД Испании Альбарес: страна пока не планирует передавать Украине танки Leopard

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что у страны пока нет в планах передавать немецкие боевые машины Leopard Украине.
Заявление было сделано на Всемирном экономическом форуме. Испания отказалась поставлять немецкие танки Leopard, однако глава МИД заявил о поддержке страной ВСУ «на каждом этапе».
При этом Альбарес подчеркнул, что спустя несколько дней министрами обороны Евросоюза будут принять ключевые решения по Украине.
Ранее сообщалось, что танки Leopard, наряду с британскими Challenger, являются инновационным вооружением, работе с которым украинские военнослужащие будут обучаться около месяца.