Глава МИД Испании Альбарес: страна пока не планирует передавать Украине танки Leopard

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17 января 2023, 15:14 Источник: РИА Новости

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что у страны пока нет в планах передавать немецкие боевые машины Leopard Украине.

Заявление было сделано на Всемирном экономическом форуме. Испания отказалась поставлять немецкие танки Leopard, однако глава МИД заявил о поддержке страной ВСУ «на каждом этапе».

При этом Альбарес подчеркнул, что спустя несколько дней министрами обороны Евросоюза будут принять ключевые решения по Украине.

Ранее сообщалось, что танки Leopard, наряду с британскими Challenger, являются инновационным вооружением, работе с которым украинские военнослужащие будут обучаться около месяца.