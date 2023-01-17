На странице Делийского саммита G20 разместили фото Путина

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17 января 2023, 14:30 Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

На официальной странице участников Делийского саммита G20 (Delhi Summit) появилась фотография российского лидера Владимира Путина.

В подборке «Лидеры Большой двадцатки» на сайте Делийского саммита появилось фото Владимира Путина. Также размещены фотографии остальных лидеров G20, приглашённых стран, главы ЕС Урсулы фон Дер Ляйен.

18-ая встреча представителей государств пройдёт в 9-10 числах сентября в Нью Дели.

Напомним, что публикация фото российского главы не означает его прямое учатие в саммите, а лишь оповещает о том, что президент на него приглашён.