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На странице Делийского саммита G20 разместили фото Путина

, 14:30 Источник: РИА Новости

На странице Делийского саммита G20 разместили фото Путина
Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

На официальной странице участников Делийского саммита G20 (Delhi Summit) появилась фотография российского лидера Владимира Путина.

В подборке «Лидеры Большой двадцатки» на сайте Делийского саммита появилось фото Владимира Путина. Также размещены фотографии остальных лидеров G20, приглашённых стран, главы ЕС Урсулы фон Дер Ляйен. 

18-ая встреча представителей государств пройдёт в 9-10 числах сентября в Нью Дели. 

Напомним, что публикация фото российского главы не означает его прямое учатие в саммите, а лишь оповещает о том, что президент на него приглашён.

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