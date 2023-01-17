РИА Новости: отряд добровольцев «Сталинград» отправился в зону СВО

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17 января 2023, 12:57 Источник: РИА Новости

Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

Отряд из 168 добровольцев под названием «Сталинград» отправился в зону боевых действий СВО от Мамаева кургана в Волгограде, сообщает корреспондент РИА Новости.

Основную часть небольшого отряда составляют жители Волгограда, часть добровольцев — уроженцы других регионов. Отмечается, что все военнослужащие имеют боевой опыт и ни одну командировку за плечами.

Командир отряда отметил высокий уровень подготовки отряда, а также выразил уверенность в своих бойцах.

Попрощаться с добровольцами пришли их родные и близкие.