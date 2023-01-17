Президент Польши Дуда: республика поставила Украине почти все комплексы Piorun

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17 января 2023, 12:54 Источник: РИА Новости

Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Польша поставила на Украину практически все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun. Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда на выступлении Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что система предполагает борьбу с воздушными судами. Количество установок, которые получил Киев, глава Польши не уточнил.

ПЗРК Piorun модернизация ПЗРК «GROM», разработанной и произведенной на территории республики.

Ранее Европейская комиссия сообщила о том, что Евросоюз уже перевел Украине три миллиарда евро в формате программы кредитной помощи на текущий 2023 год.