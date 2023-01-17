Абхазия на пороге нового политического кризиса

Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба считает, что президент страны Аслан Бжания должен уйти в отставку. Он не выполнил предвыборные обещания и не справляется с возложенными обязанностями. Кроме того, оппозиционеры недовольны тем, что Бжания строит систему управления, копируя российскую модель. Однако население считает её неподходящей местным реалиям.
Аслан Бжания стал президентом три года назад. Он пообещал провести в республике реформы. В экономическом отношении она по-прежнему остаётся зависимой от поступлений траншей из РФ. Люди охотно поверили в то, что республика станет самостоятельной и активно пошли на избирательные участки. Жители страны считают, что Москва требует от Абхазии встречных действий. В частности, российский бизнес заинтересован в получении доступа к абхазским активам.
Оппозиция напомнила Бжании, что убрать из системы государственного управления кумовство не получилось. Во власти находятся целые семейные кланы. Они заинтересованы только в собственном обогащении, а не в развитии государства. Вопрос нахождения Аслана Бжания у власти поставлен перед обществом слишком прямо. Населению предоставлена возможность оценить эффективность его деятельности.
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