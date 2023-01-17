Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Читатели Daily Mail осудили передачу Украине танков Challenger 2 из-за уязвимости страны

, 09:56 Источник: РИА Новости

Читатели Daily Mail осудили передачу Украине танков Challenger 2 из-за уязвимости страны
Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

На британское правительство обрушилась критика в связи с поставками Украине танков Challenger 2, важных для обороны Великобритании. Читатели газеты Daily Mail поделились мнением в комментариях к публикации с заявлением генерала Патрика Сандерса.

Накануне начальник Генштаба вооружённых сил страны Сандерс заявил, что обещанные поставки Киеву танков «Челленджер» ослабят оборону Великобритании.

Часть пользователей обвинила представителей «верхушки» в том, что они совершенно не заботятся о безопасности собственного населения, отдавая предпочтения конфликту на Украине.  

Некоторые читатели недоумевают, почему Киев так просто получает инновационные разработки в области вооружения, даже не имея членства в НАТО. 

Острую проблему комментаторы видят в использовании их налогов для поддержки Украины. По их мнению, это делает население «полностью уязвимым».  

Ранее обозреватель издания Guardian заявил о нецелесообразности поставок британских Challenger 2 Украине из-за их общего незначительного вклада для контрнаступления.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram