Германия хочет вытеснить из Африки Россию и Китай

Аргументы Недели → В мире 13+

16 января 2023, 18:50

Главы немецкого и французского МИДа встретились для обсуждения сотрудничества двух стран. Но, по мнению ARD, главного немецкого телеканала, они будут обсуждать интересы России и Китая в Африке.



Министры встретились в Эфиопии, где обсуждают не только гуманитарную помощь этой стране, но и вооружённый конфликт, начавшийся ещё в конце 2020 года в одном из эфиопских регионов. Политики, по информации немецкого агентства n-tv, активно пытались настроить коллег против России. Они использовали аргумент, что именно Россия виновата в энергетическом кризисе и отсутствии поставок зерна с Украины, на которую напала. Германия и Франция же в это время борются за то, чтобы африканские страны получали достаточно продовольствия.



За двое суток до приезда европейцев Аддис-Абебу посещал новый глава МИД Китая Цинь Ган. Он проводит крупное турне по странам Африки, предлагая им китайскую помощь в восстановлении стран после войн.



Пекин подчёркивает, что сотрудничество с Африкой имеет большой приоритет для Китая, что отражается на поддержке КНР в ООН со стороны стран Африки. Германия же вводит новую стратегию экономического развития в Африке, где обозначает РФ и Китай главными конкурентами.