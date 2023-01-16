США рассматривают Ливию как альтернативу российским энергоносителям

Ливию посетил начальник ЦРУ Уильям Бернс. Сначала он встретился с главнокомандующим ливийской армии, а потом с премьер-министром, начальником разведки и главой МИД.
О визите не сообщалось заранее, поэтому для многих он стал неожиданностью. Американское издание Politico отметило, что скорее всего речь на этих встречах шла о добыче полезных ископаемых, борьбе с терроризмом и деятельности российской ЧВК «Вагнер» в Ливии.
После свержения Каддафи в 2011 Ливия лишилась государственности и стала пристанищем для террористов. Но теперь отсутствие общей власти в Ливии не устраивает США, так как ему срочно нужны нефть и газ, лишь бы не использовать сырьё из РФ. СМИ не исключают, что глава разведки приехал познакомиться с потенциальными правителями Ливии, так как от оценки Вашингтона будет многое зависеть.
ЧВК «Вагнер» также на повестке дня, особенно сейчас, когда после боёв за Соледар на Украине многие серьёзнее посмотрели на эту организацию. США начали сбор данных об участниках ЧВК, натравливают СМИ и правозащитников, а также планируют объявить «Вагнер» террористической организацией. Сегодня ЧВК «Вагнер» становится известнее благодаря деятельности на Украине и в африканских странах.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Журналист Зарубин в ответ на введение против него санкций Украины показал кадры с реакцией Зеленского на слова Путина о Донбассе
- #ЗАУГЛОМ Армией Украины командуют ЭрБины. О том, кто они — Анатолий Клесов
- 13:12 Ответы шотландских учёных: может ли человек заразиться сразу несколькими вирусами?
- 12:50 Во Франции всерьёз заговорили о единой школьной форме
- 12:33 Military Watch: уничтожение Россией западных танков, которые поставят Украине, может серьезно подорвать их международную репутацию
- 12:06 Светлана Тихановская выступит в Давосе от «имени белорусского народа»
- Telegram | (Подписаться) Балицкий: освобождение от войск Украины контролируемой Киевом части Запорожской области может начаться весной