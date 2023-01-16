Ответы шотландских учёных: может ли человек заразиться сразу несколькими вирусами?

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16 января 2023, 13:12 Александр Крохмаль, Журналист

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Коронавирусная пандемия не успела закончиться, как в минздравах разных стран заговорили об эпидемии свиного гриппа. О том, что грипп считается серьёзной угрозой для здоровья, знает каждый. Но более всего людей интересует вопрос – можно ли в принципе заразиться сразу несколькими вирусами? И если да, то как, собственно говоря, выжить?

Недавно было проведено специальное исследование шотландских учёных во главе с вирусологом Центра по исследованию вирусов университета Глазго Пабло Мурсией. С помощью современных ПЦР-технологий эксперты проанализировал почти 45 тысяч случаев респираторных заболеваний в Шотландии между 2005 и 2013 годами. Тех, кто принимал участие в исследование, тестировали сразу на 11 вирусов, среди которых риновирус, грипп А и В, сезонные коронавирусы и респираторно-синцитиальные вирусы. Среди пациентов, у которых был обнаружен хотя бы один вирус, 11% имели коинфекцию, причём в 87% случаев из двух вирусов. Однако некоторые пациенты содержали в своём организме до пяти вирусов.

Главным участником коинфекций стал риновирус (56% случаев), который более всего пересекался с аденовирусами (25%) и респираторно-синцитиальными вирусами (23%). Часто в коинфекциях обнаруживались коронавирусы (28%), РС-вирусы (30%) и аденовирусы (31%). Статистический анализ от группы Мурсии обнаружил серьёзные признаки положительных взаимодействий между различными вирусами парагриппа, которые вызывают у детей респираторные заболевания, и между метапневмовирусом и респираторно-синцитиальным вирусом, что в свою очередь, тоже являются для детей чрезвычайно опасными.

Иными словами, из полученных данных можно сделать неутешительные выводы. Вирусы спокойно могут уживаться в организме человека. Они даже способны усиливать друг друга, давая более тяжёлые формы болезни. Порою создаётся впечатление об их некой способности договариваться между собой, как бы сильнее поразить людской род. Аналитики считают, что именно такая ситуация наблюдается на данный момент в РФ в случае с гриппом и коронавирусом. Исследования на животных указывают на возможное взаимодействие между этими вирусами, которое значительно ухудшает клинические исходы.

Эксперт из Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечает, что случаи одновременного заражения гриппом и ковидом встречаются у людей с ослабленными иммунитетом, в том числе у детей и лиц пожилого возраста. Возникающая вследствие этого болезнь обычно протекает куда тяжелее, и очень высок риск ухода из жизни. Похожие выводы сделали и британские учёные из Public Health England, проводившие свои исследования почти три года назад.

Что до исследования британцев, то они были проведены с января по апрель 2020 года. Они протестировали на грипп и коронавирус 19 256 пациентов. Коинфекция была выявлена у 58 человек, 992 – заразились только гриппом, а 4443 – только ковидом. У людей с коинфекцией был куда более высоким риск попасть в отделение интенсивной терапии или даже на ИВЛ. Среди тех, у кого обнаружили два вируса, 43.1% умерли, а среди заражённых коронавирусом – 26.9%. В групе больных гриппом летальный исход был у 4.8%.

Аналитики обращают внимание на то, что среди тех, у кого выявили грипп, вероятность положительного теста на Covid-19 была на 58% ниже, чем в среднем по популяции. Это согласуется со свидетельствами того, что грипп отрицательно взаимодействует с риновирусами и сезонными коронавирусами. Отрицательные взаимодействия между гриппом В и аденовирусами, между риновирусами и вирусами гриппа А, чётко отмечены в работе учёных господина Мурсии.