Во Франции всерьёз заговорили о единой школьной форме

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16 января 2023, 12:50 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Париже продолжаются дискуссии о введении единой школьной формы. Сначала с такой инициативой выступил депутат Национального собрания от партии Марин Ле Пен – Роже Шюдо. Он представил соответствующий законопроект, который станут обсуждать уже на этой неделе.

Такой же документ, разработанный правой партией, включён и в повестку дня верхней палаты парламента Франции. Считается, что этот закон заставит многих школьников прекратить кичиться о том, «чей прикид круче».

Идею о единой школьной форме поддержала супруга действующего президента, бывшая учительница Брижит Макрон. Она демонстративно высказалась в поддержку законопроекта. По её словам, школьная форма стирает различия между учениками и экономит время, «ведь выбор того, что надеть по утрам занимает много времени и денег, что тратятся на модные бренды». При этом, первая леди Франции добавила, что она стоит за школьную форму «простую, но нескучную».

Жена президента считает, что форма не должна быть скучной.

Школьная форма в Индии.

Школьницы в Японии.