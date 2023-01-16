Во Франции всерьёз заговорили о единой школьной форме

В Париже продолжаются дискуссии о введении единой школьной формы. Сначала с такой инициативой выступил депутат Национального собрания от партии Марин Ле Пен – Роже Шюдо. Он представил соответствующий законопроект, который станут обсуждать уже на этой неделе.
Такой же документ, разработанный правой партией, включён и в повестку дня верхней палаты парламента Франции. Считается, что этот закон заставит многих школьников прекратить кичиться о том, «чей прикид круче».
Идею о единой школьной форме поддержала супруга действующего президента, бывшая учительница Брижит Макрон. Она демонстративно высказалась в поддержку законопроекта. По её словам, школьная форма стирает различия между учениками и экономит время, «ведь выбор того, что надеть по утрам занимает много времени и денег, что тратятся на модные бренды». При этом, первая леди Франции добавила, что она стоит за школьную форму «простую, но нескучную».