Светлана Тихановская выступит в Давосе от «имени белорусского народа»

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16 января 2023, 12:06

В Давосе 16 января начинается форум, который продлится 4 дня. Белоруссию на международном мероприятии представит лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она выступает в защиту рядовых белорусов, которые не согласны с действующим в стране режимом.



Тихановская считает себя законно избранным президентом. Она выступит на международном экономическом форуме 19 января. Лидер оппозиции расскажет, как сохранить частный бизнес в стране, который подвергается серьёзному давлению со стороны властей. На форуме будет порядка 2,7 тысячи участников.



Тихановская просить европейские и западные страны поддерживать белорусов, которые уехали из республики, чтобы выжить. Так, власти Литвы в начале нового года уже согласились выдавать паспорта политическим эмигрантам из Белоруссии.



С 2020 года в реальности существует две Белоруссии, дистанция между которыми постоянно увеличивается. Одна Белоруссия является эмигрантской, другая лукашенковской. Из страны за два года «утекло» слишком много человеческого капитала, заменить который не получается. В то же время, оставшиеся люди не готовы уезжать из республики по разным соображениям. Многие выступают в поддержку властей и считают её спасением Белоруссии в текущих условиях.