Киргизия экспортирует рабочую силу в США

Власти Киргизии заинтересованы в перенаправлении своего населения из РФ в США на заработки. Депутаты парламента готовы обратиться напрямую в Вашингтон с просьбой решения проблемы. Чиновники вынуждены признать, что денежные переводы в страну из РФ заметно сократились.
В Америке, по мнению киргизских политиков, люди смогут заработать больше денег, чем в России. Но заменить российское направление в обозримой перспективе не получится.
В среднем месячная зарплата мигранта в РФ составляет 500 долларов. В США россияне зарабатывают порядка 10 тысяч долларов, работая простыми водителями и таксистами. Это позволили бы одному киргизскому мигранту прокормить целое село.
Власти Киргизии уже не первый год пытаются перенаправить своё население в другие страны. Есть договорённости с Южной Кореей. Но лимиты на мигрантов крайне скудные – не более двух тысяч. В то же время в РФ ежегодно приезжают работать до 700 тысяч киргизов.
Проблема поиска новой страны для заработков приобрела особую актуальность в период пандемии. Киргизам приходилось находиться на родине без доходов. Безработные граждане являются потенциальной угрозой для режима. Недовольные люди смогут выплеснуть свои претензии в адрес чиновников. С прошлого года границы стали постепенно открываться.
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