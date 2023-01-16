В Казахстане полицейские перепродавали списанное оружие, виновные задержаны

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16 января 2023, 08:07 Источник: РИА Новости

Наручники, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В Казахстане Комитетом национальной безопасности совместно с департаментом безопасности МВД ликвидирован канал перепродажи списанного оружия. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

Известно, что в составе преступной группы находились действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в дело были вовлечены пособники, занимавшиеся вторичным оборотом вооружения.

«Преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом», - говорится в сообщении. Также обнаружен и ликвидирован организованный экс-полицейским подпольный цех по модификации оружия.

Отмечается, что в ходе обысков было изъято 347 единиц оружия, 7 387 боеприпасов и 13 гранат.

Виновных осудили на сроки лишения свободы от двух до пяти лет, сотрудники правоохранительных органов уволены.

Ранее сообщалось о задержании полицейского, устроившего смертельное ДТП.