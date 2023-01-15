В киевском привокзальном магазине мужчина угрожал взорвать гранату

В одном из киевских магазинов мужчина в военной форме угрожал озоровать гранату, передаёт РИА Новости.
Около центрального железнодорожного вокзала Киева, в супермаркете, мужчина в военной форме грозился взорвать гранату. Информацию передают очевидцы.
Спецслужбы оперативно прибыли к привокзальному магажигу и забрали гранату у нарушителя общественного порядка. На данный момент гражданин находится в управлении полиции.
Ранее сообщалось, что на границе Брянской области была ликвидирована группа украинских диверсантов.