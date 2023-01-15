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В киевском привокзальном магазине мужчина угрожал взорвать гранату

, 15:46

В киевском привокзальном магазине мужчина угрожал взорвать гранату
Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

В одном из киевских магазинов мужчина в военной форме угрожал озоровать гранату, передаёт РИА Новости. 

Около центрального железнодорожного вокзала Киева, в супермаркете, мужчина в военной форме грозился взорвать гранату. Информацию передают очевидцы. 

Спецслужбы оперативно прибыли к привокзальному магажигу и забрали гранату у нарушителя общественного порядка. На данный момент гражданин находится в управлении полиции.

Ранее сообщалось, что на границе Брянской области была ликвидирована группа украинских диверсантов.  

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