Как представители ЛГБТ с христианским колледжем судились

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15 января 2023, 14:42 Анатолий Гольдман,

В 2021 году одна из студенток христианского университета Боба Джонса подверглась “дискриминации” за свою книгу с персонажами нетрадиционной половой ориентации. После этого в отношении Министерства образования США был подан иск. 12 января 2023 года иск был отклонен. Что же там происходило — разбираемся в статье.

Элизабет Хантер — так звали студенту, которую “угнетало” руководство колледжа за ее книгу с лесбийскими персонажами. Ее оштрафовали, отправили на “анти-гейскую” консультацию и уволили с работы на “кампусной” телестанции. Другой студентке на дверях оставляли “анти-гейские” записки. Третьему студенту в университете предлагали пройти “конверсионную” (репаративную) терапию. Это методика, направленная на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную.

После этого 33 студента, якобы “пострадавшие” от дискриминации, подали иск в федеральный суд на Министерство образования США за неконституционные льготы религиозным учебным заведениям. Христианские колледжи получают финансирование от государства, это обязывает их соблюдать антидискриминационный закон под названием “Раздел IX”. Это закон от 1972 года, запрещающий дискриминацию по признаку пола в школах, получающих федеральное финансирование. Но он предусматривает исключение для “учебных заведений религиозных организаций с противоположными религиозными установками”. В четверг 12 января окружной судья Энн Эйкен штата Орегон отклонила иск. В постановлении она написала, что “истцы не представили никаких утверждений о дискриминационных мотивах со стороны тех, кто вводит религиозное освобождение”.

Истцы с решением, разумеется, не согласны. Однако остается один единственный вопрос, требующий ответа. Зачем представителям ЛГБТ сообщества поступать в религиозный университет? Вероятно, незнание христианских заповедей, по которым их ориентация считается грехом, может быть использовано оправданием, но только не в этом случае. В Соединенных Штатах есть еще огромное множество университетов, в которых, наоборот, их бы носили на руках, но они сами выбрали религиозное учебное заведение. Студентов не держат в кандалах, они могут забрать документы и уйти. Но зачем же тогда оставаться учиться там, где людям религия не позволяет нормально относиться к нетрадиционной ориентации? Все просто. Образ жертвы, по правилам которой должен играть весь мир.

Пол Карлос Саутвик, директор проекта подотчетности за религиозные исключения и адвокат истцов, сказал, что он и его клиенты “разочарованы и “возмущены”, потому что не могут получить защиты от государства: "Послушайте, мы квир-американцы. Почему мы не получаем защиту, которую получают все остальные в школах, финансируемых из федерального бюджета? Это несправедливо. Студенты будут продолжать сопротивляться притеснению в этих учреждениях", - заявил он.

Дэвид Кортман, старший юрисконсульт и вице-президент альянса по судебным разбирательствам в США на это ответил следующее: “Федеральный окружной суд сегодня справедливо отклонил необоснованное посягательство на религиозную свободу религиозных образовательных учреждений”. Также он добавил, что“Раздел IX, который применяется к школам, получающим федеральную финансовую помощь, прямо защищает свободу религиозных школ следовать своим глубоким и искренним убеждениям”.

И Дэвид Кортамн абсолютно прав. Вот вроде бы все просто: для представителей ЛГБТ сообщества существует огромное количество университетов без религиозных установок. Туда они могут поступать и там получать “защиту”, о которой так просят. Христианские учебные заведения, имеющие свои принципы и убеждения, и дальше будут по ним существовать и учить людей. Все остаются в выигрыше. Но так кажется только на первый взгляд. Экспансия интересов “угнетенных” групп населения в виде сексуальных меньшинств распростерта не только на религиозные университеты, но и на весь мир. И тот факт, что в США до сих пор остаются люди, понимающие это, не может не радовать.