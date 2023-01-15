WP: в ВСУ рассматривают возможность отступления из Артемовска

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15 января 2023, 13:54 Источник: РИА Новости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Издание Washington Post опубликовало материал, в котором говорится о возможном отступлении ВСУ из Артемовска (Бахмута) из-за большого количества потерей в личном составе.

В публикации приведены слова военного начальнике из Украины, который утверждает факт крупных потерь со стороны ВСУ. Отступление, по его мнению, поможет спасти «некоторых людей».

Также газета приводит слова командующего разведбатальоном Юрия Скалы о том, что решение о создании «новой линии обороны» будет поддержано.

Washington Post подчёркивает, что отступление украинских войск будет весомым политическим решением.