МВД республики: на севере Молдавии упала часть ракеты с 80 килограммами взрывчатого вещества

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15 января 2023, 11:50 Источник: РИА Новости

Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

На севере Молдавии упала боевая часть ракеты с 80 килограммами взрывчатого вещества. Украинская сторона оповещена властями страны о произошедшем, сообщает МВД республики.

В связи со взрывоопасным веществом, найденным в части ракеты, специалисты батальона Национальной армии найдут безопасный способ для устранения опасности.

В ведомстве отмечается, что нарушение воздушного пространства не зафиксировано. Однако украинская сторона оповещена властями Молдавии об инциденте.

Ранее сообщалось, что в Харькове и Харьковской области за ночь удалось восстановить энергоснабжение. На данный момент свет есть у 100% абонентов.