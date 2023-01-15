Участница из США Габриэль выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022

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15 января 2023, 09:28 Источник: РИА Новости

Фото: открытые источники

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Соединённых Штатов Р'Бонни Габриэль, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Несмотря на насмешки в социальных сетях американке удалось завоевать первое место.

Габриэль 28 лет, она занимается модой и дизайном, а также имеет собственную линейку одежды.

Накануне на конкурсе красоты мирового масштаба произошла неоднозначная ситуация, связанная с поведением представительницы из Украины Виктории Апанасенко. Согласно видеозаписям, а также комментариям очевидцев во время фотосессии украинка замешкалась, увидев перед собой приближающуюся участницу из РФ Анну Линникову. Напряжение Апанасенко дошло до того, что она упросила «мисс Колумбия» поменяться местами, лишь бы не стоять рядом на фото с россиянкой.