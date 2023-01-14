На Западе намерены заставить Сербию примириться с Косово

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14 января 2023, 19:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

На Западе часто обсуждают тематику сербско-косовского конфликта. Сербия и частично признанная республика Косово давно находятся в состоянии вражды. И хоть дело не перерастает в вооружённый конфликт, угроза эскалации постоянно сохраняется. Западные политики активно включаются в ситуацию. Они рассчитывают примирить Белград с Приштиной, чтобы в будущем конфликтов уже не возникало.

Ещё 12 января в столицу Сербии прилетел спецсоветник Госдепартамента США Дерек Шолле. Сразу после него страну планируют посетить представитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак и американский эмиссар в регионе Эскобар. В СМИ отмечают, что их дуэт могут усилить спецпредставители ФРГ и Франции. Глава комитета по Косово сербского парламента Милован Дрецун назвал это «мощной кампанией с целью заставить Белград начать при посредничестве ЕС и США диалог с Приштиной о франко-германском плане».

Франко-германский план предусматривает согласие Белграда на членство Косово в международных организациях, включая ООН. Кроме того, сербы и косовары должны признать документы и национальные символы друг друга, а сербскому сообществу в частично признанном государстве надлежит обеспечить «соответствующий уровень самоуправления». В Приштине считают такой план «хорошей основой» для переговоров. А вот в Сербии пока не спешат принимать такие условия из-за нежелания признать независимость Косово, во всяком случае, на данном этапе.

И всё же сербские политики и оппозиционеры отмечают, что президент Вучич в последнее время отдаёт предпочтение переговорам с США. Глава государства в недавнем интервью телеканалу Pink сказал, что доброжелательно оценивает позиции американцев по Косово. По его словам, «США искренне поддерживают косовскую независимость, но с американцами можно говорить», потому что «они стараются понять позиции Сербии».