Эксперт Камкин: сообщение Bild о скорой отставке министра обороны ФРГ может быть вбросом

Информация об отставке главы минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт от издания Bild является, скорее всего, взбросом. Об этом заявил эксперт Александр Камкин.
Ранее издание Bild заявило о том, что министр обороны Германии Ламбрехт решила подать в отставку.
Эксперт Камкин прокомментировал публикацию таблоида. По его мнению, новость является фейковой, поскольку само издание не имеет как такового авторитета. Также он добавил, что с личностью главы Минобороны ФРГ «связан ряд скандалов».
«Поводов задуматься о таком демарше у нее более чем достаточно. Но пока эта информация носит конспирологический характер, не будучи подтвержденной», - заключил эксперт.