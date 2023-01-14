Эксперт Камкин: сообщение Bild о скорой отставке министра обороны ФРГ может быть вбросом

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14 января 2023, 13:58 Источник: РИА Новости

Фото: Kay Nietfeld/dpa

Информация об отставке главы минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт от издания Bild является, скорее всего, взбросом. Об этом заявил эксперт Александр Камкин.

Ранее издание Bild заявило о том, что министр обороны Германии Ламбрехт решила подать в отставку.

Эксперт Камкин прокомментировал публикацию таблоида. По его мнению, новость является фейковой, поскольку само издание не имеет как такового авторитета. Также он добавил, что с личностью главы Минобороны ФРГ «связан ряд скандалов».

«Поводов задуматься о таком демарше у нее более чем достаточно. Но пока эта информация носит конспирологический характер, не будучи подтвержденной», - заключил эксперт.