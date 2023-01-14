Помощники Бориса Джонсона занимались сексом на вечеринке во время карантина

Издание The Times опубликовало подробности о вечеринках во время премьерства Бориса Джонсона, которые проводились на Даунинг-стрит в период коронавирусных ограничений. Новые свидетельства появились в подкасте ITV News «Патигейт изнутри».
Борис Джонсон, его жена и нынешний премьер-министр страны Риши Сунак ранее уже получили штрафы за несоблюдение карантина. Самого Джонсона вскоре ждут публичные слушания, связанные с расследованием о вечеринках.
Стало известно, что накануне похорон герцога Эдинбургского некоторые из помощников Бориса Джонсона занимались сексом на Даунинг-стрит, 10. Появились свидетельства очевидцев, которые утверждают, что две пары вступили в интимную связь на вечеринке с участием чиновников, которая продолжалась до 4 часов утра. Про одну из пар свидетели сообщили, что она вышла из тёмного кабинета «разгоряченной». По некоторым сведениям, Джонсон пошутил, что на вечеринке происходят «всевозможные контакты без ограничений».
В то время действовал строгий карантин, и собрания разрешались лишь по рабочим вопросам. Вечером 16 апреля 2021 года на Даунинг-стрит прошли две прощальные вечеринки, посвященные уходу фотографа и директора по связям с общественностью. Сообщается, что на них присутствовало порядка 30 человек, при этом Джонсона на них не было.
Известно, что участники вечеринок сами выкладывали фотографии в соцсеть. Однако позже им пришлось их удалить. Спиртное лилось рекой, а особый резонанс вызвал купленный гостями для увеселений «чемодан вина».
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