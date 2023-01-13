В ходе встречи с Лавровым посол ОАЭ Аль-Джабер оставил послание от главы МИД страны Аль Нахайяна

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13 января 2023, 17:51 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль-Джабер во время встречи, которая состоялась 13 января, оставил министру иностранных дел России Сергею Лаврову послание от его коллеги из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает отечественное внешнеполитическое ведомство.

Во время переговоров были рассмотрены вопросы развития отношений между двумя странами, а также наращивание сотрудничества в области торговли.

Ранее бывший заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Бинг Уэст в своей статье для журнала National Review опубликовал мнение о том, что украинский кризис будет развиваться по одному из двух сценариев. В любом из них ВСУ ожидает поражение.